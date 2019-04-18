İran’da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü Olarak Kutlanıyor

İran’da Ordu Günü olarak bilinen 18 Nisan tarihinde ülke genelinde askeri geçit törenleri düzenlenirken, başkent Tahran’da İmam Humeyni türbesinde tören düzenledi. Türbe önünde düzenlenen törende kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait askeri teçhizatlar sergilendi. Aynı zamanda düzenlenen törenlerde İran’ın ürettiği yerli Kevser savaş uçağı da tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Ruhani, İran ordusu ve Devrim Muhafızlarının yan yana olduklarını belirterek, "ABD’nin Devrim Muhafızlarını terör listesine alan kararına rağmen tüm İranlılar Devrim Muhafızlarını desteklemeye ve yanlarında durmaya devam etmişlerdir” dedi.

İran ordusunun ve silahlı güçlerinin hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin bölgede güçlü bir İran istemediğini vurgulayarak, "Biz bölgenin istikrarını ve terörden arınmasını istiyoruz. Devrim Muhafızlarının terör örgütleri ile verdiği mücadele bizim gurur kaynağımızdır” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızlarının İran’da sadece bir silahlı kuvvet olmadığını belirten Ruhani, ”Devrim Muhafızları ülke genelinde milli duruş ortaya koyan ve tüm İranlılara hizmet sunan bir güçtür” ifadesini kullandı.

(İHA)