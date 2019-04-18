Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile gazete yazarlarının da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ’den yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada firari sanık Burak Akbay yer almazken gazetenin yazarlarından Emin Çölaşan SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı, duruşma savcısının celse arasında mütalaasını sunduğunu kaydetti.

8 Sanığın 10 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Mahkemeye sunulan mütalaada, yargılama aşamasında ifadesi alınmayan firari sanık Burak Akbay’ın dosyasının ayrılması istenildi.

Savcılık mütalaasında sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Mediha Olgun’un ’FETÖ/PDY’nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada ayrıca sanıklardan Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.

Sanık Avukatlarından Mütalaanın Sunulmasına Tepki

Bunun üzerine söz alan sanık avukatları dosyanın henüz mütalaa aşamasında olmadığını kaydettiler. Bu aşamada mütalaanın sunulmuş olmasının yanlış olduğunu söyleyen sanık avukatları, mütalaanın sunulmadan kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundular.

Mütalaanın kendilerine sunulmadan önce bazı gazetelere servis edilerek haber yapıldığını iddia eden sanık avukatlarından Celal Ülgen bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi. Mahkeme sanıkların esasa ilişkin son beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

(Melike İnal - Yusuf Melikoğlu/İHA)