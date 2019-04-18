Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 11:45 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:00 TSİ

Burak Akbay Hakkında Kırmızı Bülten

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ’den yargılandığı davada savcı Emin Çölaşan’ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın ’FETÖ/PDY’nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme, gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile gazete yazarlarının da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ’den yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada firari sanık Burak Akbay yer almazken gazetenin yazarlarından Emin Çölaşan SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı, duruşma savcısının celse arasında mütalaasını sunduğunu kaydetti.

8 Sanığın 10 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Mahkemeye sunulan mütalaada, yargılama aşamasında ifadesi alınmayan firari sanık Burak Akbay’ın dosyasının ayrılması istenildi.

Savcılık mütalaasında sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Mediha Olgun’un ’FETÖ/PDY’nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada ayrıca sanıklardan Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.

Sanık Avukatlarından Mütalaanın Sunulmasına Tepki

Bunun üzerine söz alan sanık avukatları dosyanın henüz mütalaa aşamasında olmadığını kaydettiler. Bu aşamada mütalaanın sunulmuş olmasının yanlış olduğunu söyleyen sanık avukatları, mütalaanın sunulmadan kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundular.

Mütalaanın kendilerine sunulmadan önce bazı gazetelere servis edilerek haber yapıldığını iddia eden sanık avukatlarından Celal Ülgen bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi. Mahkeme sanıkların esasa ilişkin son beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

(Melike İnal - Yusuf Melikoğlu/İHA)

Bugün 11:45 TSİ İHA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 50 gözaltı mask
İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 50 gözaltı
Hatay’da Sel Felaketi Araçları Hurdaya Çevirdi mask
Hatay’da Sel Felaketi Araçları Hurdaya Çevirdi
Tek teker Üzerinde Terör Estiren Maganda Yakalandı mask
Tek teker Üzerinde Terör Estiren Maganda Yakalandı
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
MSB 'Şırnak’ta Bir Üs Bölgemize Saldırı Olduğu Gerçeği Yansıtmıyor' mask
MSB 'Şırnak’ta Bir Üs Bölgemize Saldırı Olduğu Gerçeği Yansıtmıyor'
Bingöl’de Terör Operasyonu Bir Sığınak İmha Edildi mask
Bingöl’de Terör Operasyonu Bir Sığınak İmha Edildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı

GALERİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL