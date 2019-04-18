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Anadolu Efes, İspanya’ya 2-0 ile Gitmek İstiyor

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off ikinci maçında evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Efes seride 1-0 önde bulunuyor.

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THY Euroleague Play-Off ilk karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Barcelona’yı 75-68’lik skorla yenen Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti. Seride ikinci maçı yarın saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Saha avantajını kaybetmek istemeyen lacivert-beyazlılar, İspanya’ya 2-0 ile gitmek istiyor. Serilerde 3 galibiyete ulaşan takım Final-Four’a kalacak.

16. Randevu

Anadolu Efes ile Barcelona Euroleague’de bugüne kadar 15 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 6 kez parkeden galip ayrılırken, Barca ise 9 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu sezon oynanan 3 müsabakada lacivert-beyazlılar 2 kez kazanan taraf oldu.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs ve Mehdi Difallah üçlüsü yönetecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Bugün 11:53 TSİ İHA İstanbul- Spor

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