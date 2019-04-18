Anadolu Efes, İspanya’ya 2-0 ile Gitmek İstiyor

THY Euroleague Play-Off ilk karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Barcelona’yı 75-68’lik skorla yenen Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti. Seride ikinci maçı yarın saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Saha avantajını kaybetmek istemeyen lacivert-beyazlılar, İspanya’ya 2-0 ile gitmek istiyor. Serilerde 3 galibiyete ulaşan takım Final-Four’a kalacak.
16. Randevu
Anadolu Efes ile Barcelona Euroleague’de bugüne kadar 15 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 6 kez parkeden galip ayrılırken, Barca ise 9 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu sezon oynanan 3 müsabakada lacivert-beyazlılar 2 kez kazanan taraf oldu.
İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs ve Mehdi Difallah üçlüsü yönetecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz