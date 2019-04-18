Bakan Çavuşoğlu Birlik Mesajı Verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Memur-Sen tarafından “İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” temasıyla düzenlenen uluslararası konferansa katıldı. 107 ülkeden 164 konfederasyon ve 13 uluslararası emek örgütünü temsilen yaklaşık 300 sendika liderinin katıldığı konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu, dünyanın çok hızlı bir değişim ve gelişim içinde olduğunu kaydederek, “Bu geçiş döneminde önümüze hangi fırsatlar çıkıyor, bunları nasıl değerlendirebiliriz, karşı karşıya kaldığımız sınamalara karşı birlikte nasıl çözüm üretebiliriz? Hep buna kafa yoruyoruz. Bugün ekonomik anlamda da dünyadaki gelişmeler bizlerin önüne çok önemli fırsatlar çıkarıyor. Bunları nasıl değerlendireceğiz? Afrika’nın önümüzdeki 20-30 yılda dünya ekonomisindeki fırsatları nasıl olacak? Tüm bunları çok iyi hesaplamamız lazım” ifadelerini kullandı.

“İNSANİ DIŞ POLİTİKAMIZLA DA SADECE MAZLUMLARA YARDIM ETMİYORUZ, EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN KALKINMASINA DA YARDIMCI OLUYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, bugün İkinci Dünya Savaşı döneminden bile daha fazla insanın evini terk ettiğini belirterek, bunun tüm dünyayı etkileyen bir konu olduğuna dikkat çekti. Çalışanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması için sendika ve federasyonlarla sürekli bir çalışma halinde olduklarını vurgulayan Çavuşoşlu, şunları kaydetti:

“Bugün çalışan insanlara baktığımızda çalışan insanların bu değişimden dolayı ihtiyacı da çeşitlenebiliyor. İhtiyaçlarını nasıl karşılayacağız, onların beklediği hizmetleri nasıl yapacağız? Bu anlamda biz tüm sendikalarımızla, federasyonlarımızla oturuyoruz konuşuyoruz. Bugün İkinci Dünya Savaşı döneminden bile daha fazla insan evini terk etmiş. 70 milyona yakın insan bugün evini terk ettiyse bu hepimizi etkileyen bir unsur. Bu insanlara nasıl yardımcı olabiliriz. Bu konuda hep birlikte çalışırsak bu sınamaların süresinden gelebiliriz. Girişimci ve insani dış politika izliyoruz. Cumhuriyetimiz kurulurken ’Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesini Gazi Mustafa Kemal o gün belirlerken, o günden bu yana sürdürdüğümüz dış politikanın bugünkü felsefesi girişimci ve insani dış politikadır. İnsani dış politikamızla da sadece mazlumlara yardım etmiyoruz, en az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına da yardımcı oluyoruz.”

“HEP BİRLİKTE HAREKET EDERSEK HOŞGÖRÜYÜ VE SEVGİYİ DÜNYADA HAKİM KILABİLİRİZ”

Bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sınamanın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve kendisinden olmayan herkese karşı hoşgörüsüzlüğün artması gibi akımlar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu akımlara çare bulunmazsa hiç kimsenin huzurda olmadığının altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, tehdidin ülkeleri böldüğünü kaydederek, “Dünyadaki tüm bu konulara birlikte kafa yorup çözüm üretirsek başarılı oluruz. Bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sınama ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve kendisinden olmayan herkese karşı hoşgörüsüzlüğün artması, İslam düşmanlığı, Hristiyan düşmanlığı gibi akımlar. Bu akımlara çare bulmazsak hiçbirimiz huzurda değiliz. Tehdit ülkeleri bölüyor. Bizleri birleştiren tüm değerleri yok etmeye başlıyor. Bu konuda hep birlikte hareket edersek hoşgörüyü, sevgiyi dünyada hakim kılabiliriz” şeklinde konuştu.

(Seda Kahramantürk - Hülya Keklik - Nurullah Geylani/İHA)