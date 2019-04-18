Pakistan’da sel felaketi: 49 ölü, 176 yaralı

Dolu yağışı ve kum fırtınasının da görüldüğü ülkede 3 gündür devam eden yağışlar nedeniyle 117 evin yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen ülkenin kuzeybatı kesiminde 33 kişinin, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde 11 kişinin ve güneydeki Sind eyaletinde 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçların, tabelaların ve elektrik direklerinin devrilmesi sonucu yaralanmalar olduğu belirtilirken, elektrik çarpması sonucu ölenler olduğu ifade edildi. Pencap eyaletinde, dolu yağışı ve sel nedeniyle buğday tarlalarının zarar gördüğü belirtildi.

Pakistan meteoroloji yetkilileri, ilerleyen günlerde ülkenin birçok bölgesinde daha fazla yağış ve fırtına beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

(İHA)