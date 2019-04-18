Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 12:04 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:05 TSİ

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 50 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde elebaşılığını cezaevinde tutuklu bulunan “Çingene Ümit” lakaplı Ümit Y.’nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, cinayet, çek-senet tahsilatı ve yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheliden 50’si yakalandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan “Çingene Ümit” lakaplı Ümit Y.’nin yaptığı organize suç örgütünün ağırlıklı olarak Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu’nda esnaf ve vatandaşlara yönelik eylem yaptığını, cinayet, adam yaralama, yağma ve çek-senet tahsilatı gibi çok sayıda olay gerçekleştirdiğini belirledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah harekete geçen polis, söz konusu olaylara karıştıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 59 şüphelinin yakalanması için İstanbul’un da aralarında olduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan suç örgütü üyelerinin 4 ayrı cinayete karıştıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 tabanca, 1 av tüfeği, 1 adet “remington” olarak bilinen uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 2 bin 215 adet mermi ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Bugün 12:04 TSİ İHA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 50 gözaltı mask
İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 50 gözaltı
Hatay’da Sel Felaketi Araçları Hurdaya Çevirdi mask
Hatay’da Sel Felaketi Araçları Hurdaya Çevirdi
Tek teker Üzerinde Terör Estiren Maganda Yakalandı mask
Tek teker Üzerinde Terör Estiren Maganda Yakalandı
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
MSB 'Şırnak’ta Bir Üs Bölgemize Saldırı Olduğu Gerçeği Yansıtmıyor' mask
MSB 'Şırnak’ta Bir Üs Bölgemize Saldırı Olduğu Gerçeği Yansıtmıyor'
Bingöl’de Terör Operasyonu Bir Sığınak İmha Edildi mask
Bingöl’de Terör Operasyonu Bir Sığınak İmha Edildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı

GALERİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL