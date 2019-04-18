Dündar’dan TBMM Başkanı Şentop’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Dündar, TBMM’nin 29. Başkanı seçilen Mustafa Şentop’u meclisteki makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Dündar’ı üçüncü kez göreve seçilmesinden dolayı tebrik etti. Başkan Dündar, ziyarette TBMM Başkanı Şentop’a Osman Gazi’nin biblosunu hediye etti.

(İHA)