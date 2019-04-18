Başkan Dündar, TBMM’nin 29. Başkanı seçilen Mustafa Şentop’u meclisteki makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Dündar’ı üçüncü kez göreve seçilmesinden dolayı tebrik etti. Başkan Dündar, ziyarette TBMM Başkanı Şentop’a Osman Gazi’nin biblosunu hediye etti.
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Dündar’dan TBMM Başkanı Şentop’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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