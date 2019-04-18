Dr. Ender Saraç'ın söyleşisi Ankamall AVM'de

AksuVital'den yapılan açıklamaya göre, Ankamall AVM'nin ev sahipliği yapacağı "Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" söyleşisinde Dr. Ender Saraç, halka, sağlıkla ilgili çarpıcı ve önemli bilgiler, şifalı tarifler, bitkilerin bilinmeyen mucizevi faydaları ve sırlarını açıklayacak.
Ayrıca, Aksuvital'in yeni çıkarttığı Fitoks kapsül, Gözotu kapsül, Ardıç Katranı ve kükürt içeren bitkisel şampuan ve at kestanesi kremlerine de değinecek olan Saraç, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz