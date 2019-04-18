Esad rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere saldırıları sürüyor. İdlib’in güneyindeki sivil yerleşimlerin bombalanması sonucu aralarında kadınların da olduğu 7 sivil öldü. Saldırı sonucu yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü bölgede bulunan kampta yaşayanların panik halinde kaçıştığı belirtiliyor. Ayrıca saldırı sonucu yaralananlara yardımın engellenmesi için ana yolların hedef alındığı belirtildi.
Bugün 14:05 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:06 TSİ
Esad Rejimi İdlib’e Saldırdı: 7 Sivil Öldü
Suriye’de Beşar Esad rejiminin İdlib’in güneyine düzenlediği topçu ve roket saldırıları sonucu en az 7 sivil hayatını kaybetti.
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