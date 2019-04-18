Esad Rejimi İdlib’e Saldırdı: 7 Sivil Öldü

Esad rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere saldırıları sürüyor. İdlib’in güneyindeki sivil yerleşimlerin bombalanması sonucu aralarında kadınların da olduğu 7 sivil öldü. Saldırı sonucu yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü bölgede bulunan kampta yaşayanların panik halinde kaçıştığı belirtiliyor. Ayrıca saldırı sonucu yaralananlara yardımın engellenmesi için ana yolların hedef alındığı belirtildi.

(İHA)