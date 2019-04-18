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Küçük Çocuk, Türk Bayrağı’na Doğru Koşarak Öptü

Bingöl’de hastanede yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bingöl Devlet Hastanesi koridorunda babasının önünde yürüyen ve ismi öğrenilmeyen küçük çocuk, Türk Bayrağı’na doğru koşarak öptü.

Çocuğun bayrak sevgisini gösteren ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntü, izleyen herkesi duygulandırdı.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)
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