Bingöl Devlet Hastanesi koridorunda babasının önünde yürüyen ve ismi öğrenilmeyen küçük çocuk, Türk Bayrağı’na doğru koşarak öptü.
Çocuğun bayrak sevgisini gösteren ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntü, izleyen herkesi duygulandırdı.
Bingöl’de hastanede yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı.
Bingöl Devlet Hastanesi koridorunda babasının önünde yürüyen ve ismi öğrenilmeyen küçük çocuk, Türk Bayrağı’na doğru koşarak öptü.
Çocuğun bayrak sevgisini gösteren ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntü, izleyen herkesi duygulandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz