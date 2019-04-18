Beşiktaş, Sivasspor Maçının Taktiğini Çalıştı

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)