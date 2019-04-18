Şahin: "Çıkışımızı Sürdürmek İstiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon yakaladığı en uzun puan toplama serisini sürdürmek istiyor.

En son 17 Şubat'ta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduktan sonra son 6 maçta yenilmeyen bordo-mavililer, 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp sezonun en uzun puan serisini yakalayarak 4. sıradaki yerini güçlendirdi. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılma yolunda da büyük avantaj sağladı.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılarak gözünü daha üst sıralara diken Karadeniz ekibi, galibiyet serini 5'e puan serisini de 7'ye maça çıkarmanın hesabını yapıyor.

Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, Göztepe deplasmanında 3-1 galip ayrıldı, daha sonra İstanbul'da Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, daha sonra sahasında Akhisarspor'u 2-1, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, evinde Antalyaspor'u 4-1 ve son olarak da Bursaspor'u dış sahada 1-0 yenerek art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

61 gün sonra

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından sahasında yenilgi almadı.

Bordo-mavililer, 17 Şubat'ta oynanan maçın ardından sahasında Akhisarspor'u ve Antalyaspor'u mağlup ederek yenilgi görmedi.

Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 61 gün sonra oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçında da gülen taraf olmak istiyor.

Şahin: "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Evkur Yeni Malatyaspor karşısında da 3 puan olduğunu söyledi.

Son haftalarda yakaladıkları çıkışı Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmek istediklerini ifade eden Şahin, "Daha üst sıraları istiyorsak, kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılaşma. Aldığımız galibiyetler, topladığımız puanların daha da anlam kazanması için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorundayız." diye konuştu.

Haluk Şahin, bu sezon sakatlıklar konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ancak son haftalar yaklaştıkça tam kadroya yaklaştıklarını anlatarak, "Bu maçtan alacağımız bir galibiyet Fenerbahçe maçı öncesi daha da moral katacaktır. Karşılaşmaya iyi hazırlandık. İnşallah taraftarlarımızın desteğiyle galibiyetle sahadan ayrılan taraf olacağız." değerlendirmesinde bulundu.