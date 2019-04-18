Dışişleri Bakanı Maas Madeira’ya Gidiyor

Paskalya tatili için Portekiz’in Madeira Adası’nda bulunan Santa Cruz şehrine gidenleri taşıyan otobüs Madeira şehrinde kaza yapmış, 29 Alman hayatını kaybetmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kaza nedeniyle kalabalık bir heyetle Madeira’ya gidiyor. Bakan Maas’ın heyetinde doktor, psikolog ve dışişleri personeli bulunuyor.

Kazayla ilgili yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle Paskalya tatilinin bir çok aile için trajedi haline geldiğini belirten Bakan Maas, "Şok edici bir gün yaşadık. Yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Madeira’ya giderek kazada ilk yardım ekibine, hastane çalışanlarına ve Portekizli dostlarımıza teşekkürlerimi bildirecek, yaralıları ve yakınlarını ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu bildireceğim" dedi.

Bakan Maas, kazada hayatını kaybedenler ve yaralılarla ilgili net bir sayı olmadığını belirterek, Almanya’nın Lizbon Büyükelçiliği yetkililerinin Madeira Adası’na giderek çalışmalara başladığını, Berlin’de de Dışişleri Bakanlığında konuyla ilgili kriz masası kurulduğunu ve bilgi alınması için özel bir telefon hattı oluşturulduğunu söyledi.

(Mehmet Koca/İHA)