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Bugün 14:31 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:32 TSİ

Pegasus Uçuş Ağını Genişletmeye Devam Ediyor

Hollanda’daki 3’üncü uçuş noktası olacak Eindhoven’a 29 Haziran itibarıyla Sabiha Gökçen’den direkt seferler başlatacak olan Pegasus, yine Sabiha Gökçen’den Fas’ın en büyük şehri olan Kazablanka’ya ise 8 Temmuz itibarıyla uçmaya başlayacak.

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Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen’den Eindhoven ve Kazablanka’ya direkt uçuşlarını başlatarak uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Pegasus açıklamasına göre, şirket, uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor. Hollanda’daki 3’üncü uçuş noktası olacak Eindhoven’a 29 Haziran itibarıyla Sabiha Gökçen’den direkt seferler başlatacak olan Pegasus, yine Sabiha Gökçen’den Fas’ın en büyük şehri olan Kazablanka’ya ise 8 Temmuz itibarıyla uçmaya başlayacak.

Yeni Sabiha Gökçen-Eindhoven hattının biletleri 59,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Kazablanka hattının biletleri ise 149,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus’un Sabiha Gökçen-Eindhoven uçuşları, Sabiha Gökçen’den Eindhoven Havalimanı’na salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 10:30’da, Eindhoven Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e ise yine aynı günler saat 13:50’de düzenlenecek.

Sabiha Gökçen-Kazablanka uçuşları ise Sabiha Gökçen’den Kazablanka Muhammed V Uluslararası Havalimanı’na pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 20:50’de, Kazablanka Muhammed V Uluslararası Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e ise pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 00:45’te gerçekleşecek.

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Bugün 14:31 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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