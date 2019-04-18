Gaziantep’te ev eşyaları yüklü bir kamyonetin kasasında biri çocuk toplam 3 kişi tehlikeye rağmen dakikalarca yolculuk etti. Trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getiren tehlikeli yolculukta kadın ve çocuk kasada otururken, bir erkek ise korkuluklara oturdu.
Bugün 14:44 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:45 TSİ
Gaziantep’te, Kamyonette Tehlikeli Yolculuk
Gaziantep’te eşya taşındığı görülen kamyonetin kasasında biri çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(312 ) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz