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Time Dergisi, 2019’un En Etkili 100 İnsanı Listesini Yayınladı

Time dergisi, seçtiği en etkili 100 insanın her biri için bir kapak ayırdı. En etkili isimler arasında 10 defa Grammy ödülünü kazanan Taylor Swift, iki defa Altın Küre kazanan Sandra Oh ve ABD Temsilciler Meclisi Başkan Nancy Pelosy ilk sıralarda bulunuyor.