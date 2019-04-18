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Time Dergisi, 2019’un En Etkili 100 İnsanı Listesini Yayınladı

Time dergisi, seçtiği en etkili 100 insanın her biri için bir kapak ayırdı. En etkili isimler arasında 10 defa Grammy ödülünü kazanan Taylor Swift, iki defa Altın Küre kazanan Sandra Oh ve ABD Temsilciler Meclisi Başkan Nancy Pelosy ilk sıralarda bulunuyor.

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100 kişilik listede müzik, sinema ve siyaset dünyasından kişiler de ye alıyor. Dünyadaki en etkili 100 kişi arasında ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Pakistan Başbakanı İmran Khan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Papa Francis, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 94 yaşındaki Malezya Başbakanı Mahatir Muhammet da yer alıyor. Dergi en etkili 100 kişi listesinde ABD’nin önceki First Lady’si Michael Obama’ya da yer verdi.

Time dergisin her biri için kapak yaptığı 2019’un en etkili 100 ismi şöyle:

Indya Moore, Marlon James, Chrissy Teigen, Massimo Bottura, Hasan Minhaj, Samin Nosrat, Ninja, Arundhati Katju and Menaka Guruswamy, Naomi Osaka, Leah Greenberg and Ezra Levin, Fred Swaniker, Lynn Nottage, Tara Westover, Adam Bowen and James Monsees,Barbara Rae-Venter, He Jiankui, Aileen Lee, Jay O’Neal and Emily Comer, Shep Doeleman, Dwayne Johnson, Regina King, Khalid, Emilia Clarke, BTS, Brie Larson, Joanna and Chip Gaines, Ariana Grande, Mahershala Ali, Glenn Close, Rami Malek, Luchita Hurtado, Ozuna, dream hampton, Richard Madden, Yalitza Aparicio, Clare Waight Keller, Nancy Pelosi, Donald Trump, Greta Thunberg, Andrés Manuel Lpez , Obrador,Alexandria Ocasio-Cortez, Jacinda Ardern, Juan Guaid, Abiy Ahmed, Mitch McConnell, Brett Kavanaugh, Jane Goodall, Benjamin Netanyahu, hang Yiming, Hoesung Lee, William Barr, Papa Francis, Xi Jinping, Leana Wen, Imran Khan, Crown Prince Mohamed bin Zayed, Cyril Ramaphosa, Robert Mueller, Mahathir Mohamad, Matteo Salvini, Jair Bolsonaro, Zhang Kejian, Taylor Swift, Michelle Obama, Spike Lee, Christine Blasey Ford, David Hockney, Desmond Meade, Lady Gaga, Radhya Almutawakel, Pierpaolo Piccioli, Maria Ressa, Caster Semenya, Mirian G., Grainne Griffin, Ailbhe Smyth and Orla O’Connor, Loujain al-Hathloul, Mohamed Salah, LeBron James, Jennifer Hyman, Gayle King, Mark Zuckerberg, Tiger Woods, Jeanne Gang, Bob Iger, Pat McGrath, Alex Morgan, Vera Jourova, Ryan Murphy, Mukesh Ambani, Ren Zhengfei, Marillyn Hewson, Jerome Powell.

(İHA)

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