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Putin ve Kim Nisan Ayı Sonunda Görüşmeye Hazırlanıyor

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Nisan ayı sonunda bir araya geleceğini duyurdu.

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Nisan ayı sonunda Rusya’yı ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, Kim’in ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ifade edildi.

(İHA)
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