Kremlin’den yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Nisan ayı sonunda Rusya’yı ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, Kim’in ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ifade edildi.
Bugün 14:56 TSİ- Dünya Güncelleme: Bugün 14:58 TSİ
Putin ve Kim Nisan Ayı Sonunda Görüşmeye Hazırlanıyor
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Nisan ayı sonunda bir araya geleceğini duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz