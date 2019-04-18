Süper Lig’de 29. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’nun belirlediği atamalara göre Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
- Yarın
- 20.30 Kasımpaşa - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 20 Nisan Cumartesi
- 16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
- 16.00 Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
- 19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
- 19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
- 21 Nisan Pazar
- 13.30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
- 16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
- 19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
- 22 Nisan Pazartesi
- 20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
- (İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz