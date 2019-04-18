Yerli ve milli silahlar üreten MKEK Silah Fabrikasında, silahların namlu ömrünü uzatmak amacıyla bor madeninden elde edilen özel malzemenin denemelerine başlandı.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikasında, silahların namlu ömrünü artırmak amacıyla bor madeninden elde edilen özel malzeme üretildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, son yıllarda yerli ve milli imkanlarla üretilen piyade tüfekleri MPT-76, MPT-55, keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 gibi silahlarla dikkati çeken MKEK Silah Fabrikası, silahların namlu ömrünü uzatmada bor teknolojisinin kullanıldığı yeni bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda tasarlanan ve prototipi tamamlanan namlusu bor kaplı silahlar, Nevşehir'de düzenlenen Uluslararası Bor Sempozyumu'nda tanıtıldı.

Uygulama, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, dakikada 850 atım kapasitesine sahip MPT-55'te denendi.

Yivli namlu kısmı krom kaplama olan piyade tüfeklerinde ortalama 10-15 bin atışla sınırlı olan namlu ömrünün, bor madeninden elde edilen malzemeyle kaplanan namlular sayesinde artırılması hedefleniyor.

Krom kaplı namluların üretim aşamasındaki iş sağlığı ve güvenliği açısından yol açtığı sorunların da bor teknolojisi ile minimuma inmesi bekleniyor.

Namlu düzeneği olan tüm silahlarda kullanılabilecek

Tank ve obüs gibi silahların namlusunda da kullanılabilecek olan bor teknolojisi, test sürecindeki maliyetin göz önünde bulundurulması nedeniyle şimdilik sadece personel silahlarında deneniyor.

Testler sonucunda balistik hesaplamalar yapılarak, durum analiz edilecek. Ortaya çıkan neticeye göre ise test sürecini kısaltarak daha ufak değişimlerle deneme sürecinin tamamlanması amaçlanıyor.

Bor uygulamasının yapıldığı silah namlularından olumlu sonuç alındığında hem maliyet, hem namlu ömrünü artırma hem de işçi sağlığı açısından savunma sanayisinde önemli bir aşama kaydedilmiş olacak.