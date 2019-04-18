Dünya Sağlık Örgütü, 'Libya’da Ölü Sayısı 205’e Yükseldi'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Libya Misyonu, Libya’da çatışmaların başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 18’i sivil olmak üzere 205’e yükseldiğini ve 913 kişinin yaralandığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, yaralılara müdahale edilmesi için bölgeye aralarında cerrahların da bulunduğu tıp uzmanları gönderdiğini açıkladı.
Öte yandan Birleşmiş Milletler, Libya’da yaşanan çatışmalarda 18 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini açıklamıştı.
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