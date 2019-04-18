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Merkez Bankası’nın 503 Milyon Dolar Arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Nisan ile biten haftada 503 milyon dolar arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 12 Nisan ile biten haftada 503 milyon dolar artarak 97 milyar 809 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 276 milyon dolar artarak 76 milyar 679 milyon dolardan 76 milyar 955 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 12 Nisan haftasında 227 milyon dolar artışla 20 milyar 627 milyon dolardan 20 milyar 854 milyon dolara çıktı.

(İHA)
# ALTIN FİYATLARI İLE İLİŞKİLİ:

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