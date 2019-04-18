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Esma Dereboy'dan Sanat İhracatında 40 Ülke Hedefi

Seramik sanatını kendine has özel bir teknik ile hayata geçiren sanatçı Esma Dereboy'un ürünleri bugün Hong Kong, Fransa, Lübnan, ABD, Dubai, Ürdün ve İsviçre'de satılıyor

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Seramik sanatçısı Esma Dereboy'un ürünleri, bugün Hong Kong, Fransa, Lübnan, ABD, Dubai, Ürdün ve İsviçre'de satılırken, gelecek 5 yılda 40 ülkeye ihracat yapılması hedefleniyor.

Esma Dereboy Seramik Atölyesi'nden yapılan açıklamaya göre, seramik sanatını kendine has özel bir teknik ile hayata geçiren sanatçı Esma Dereboy, hobi olarak başladığı yolculukta, bir dünya markasına dönüşüyor.

Ufak bir atölyede üretime başlayan Dereboy'un ürünleri, bugün Hong Kong, Fransa, Lübnan, Amerika, Dubai, Ürdün ve İsviçre’de satılıyor. Dereboy, gelecek 5 yıl içinde eserlerinin satıldığı ülke sayısını 40'a çıkarmayı hedefliyor.

Geçen 10 yılda birbirinden farklı 6 koleksiyon üreten sanatçı bir yandan uluslararası pazarda daha etkin olmaya çalışırken, bir yandan da yeni ürünler geliştiriyor.

Esma Dereboy ürünleri, 4 yıldır Beymen'de

Geliştirdiği rölyef tekniğinin tek uygulayıcısı sanatçı Esma Dereboy, dünyaca ünlü tasarımcıları ve markaları Paris'te bir araya getiren Maison&Objet Fuarı'nda birçok defa ürünleriyle boy gösterdi.

Fuardaki başarısı, dünyaca ünlü mağazaların ve markaların da dikkatini çeken Esma Dereboy ürünleri, son 4 yıldır Beymen Home bölümünde yer alıyor.

Sanatçı ürünlerini pozisyonlamak üzere Avrupa ve İngiltere’deki kategori mağazacılığı yapan firmalarla da görüşmelerini sürdürüyor. Sanatçının geleneksel desenlere bağlı kalarak hazırladığı ürünler, Türk el sanatının dünyaya tanıtımı için önemli bir fırsat olacak.

"Daha fazla üretmek ve değer yaratmak zorundayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dereboy, Türkiye'nin ekonomik gelişimi için kadın iş gücünün daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin el sanatları konusunda büyük potansiyel barındırdığının altını çizen Dereboy, "Dünyada sanayi süreci sonunda el yapımı ürünlere ilgi azalır gibi oldu, ancak son yıllarda bu trend tersine dönmüş durumda. Özellikle yüksek gelir grubu, el yapımı ürünlere yönelmeye başladı. Türkiye'de el sanatları kültürel bir parçamız, kumaş dokumacılığı, çinicilik, çömlekçilik, halıcılık ilk aklıma gelenler. Bunun gibi sanatları özgün tasarımlar ile birleştirerek katma değerli ürünler yaratabilirsek, hem ülkemizin kültürel tanıtımına katkı sağlar hem de ekonomik değer sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kendi yaptığı el yapımı seramik ürünlerde geleneksel Türk motiflerinden esinlendiğini belirten Dereboy, şunları kaydetti:

"Bir kadın girişimci olarak özellikle vurgulamak istediğim, benim gibi el sanatlarına ilgi duyan kadınları cesaretlendirecek bir örnek olabilmek. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için hepimiz daha fazla üretmek ve değer yaratmak zorundayız. Ülkemizin son yıllarda koyduğu hedefte ihracatı arttırmak var. Ben de bu konuda elimden geleni yapıyor, global markalaşma sürecine yatırım yapıyorum. Ülkemizi, ürünlerim ile farklı ülkelerde temsil etmenin gururunu yaşıyorum."

Bugün 15:59 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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