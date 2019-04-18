Yunusların Tekneyle Yarışı Tebessüm Ettirdi

Açık sularda birçok balıkçı bu durumla karşılaşırken, kimisi yunusların tekneyle yarıştıklarını, kimisi ise teknenin yunusları rahatsız ettiğinden dolayı kaçmak istediğini düşünüyor. Bazı gemi ve tekne kaptanları, yunusların yarışı kaybetmeyi kabul edemeyerek intihar ettiklerini iddia ederek hızlarını düşürürken bazıları ise bunun asılsız olduğunu belirtiyor.

(Selim Kuşcu/İHA)