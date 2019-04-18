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Yunusların Tekneyle Yarışı Tebessüm Ettirdi

Deniz açıklarında hızla ilerleyen teknenin önünde yarışan yunuslar görenleri şaşırttı. Topluluk halinde yüzen ve teknenin burun kısmına yakın bir şekilde dans edercesine ilerleyen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Açık sularda birçok balıkçı bu durumla karşılaşırken, kimisi yunusların tekneyle yarıştıklarını, kimisi ise teknenin yunusları rahatsız ettiğinden dolayı kaçmak istediğini düşünüyor. Bazı gemi ve tekne kaptanları, yunusların yarışı kaybetmeyi kabul edemeyerek intihar ettiklerini iddia ederek hızlarını düşürürken bazıları ise bunun asılsız olduğunu belirtiyor.

(Selim Kuşcu/İHA)

Bugün 16:08 TSİ İHA Ordu- Yaşam

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