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Orhan Gencebay’ın Doktorundan Açıklama

Dün göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede usta sanatçı Orhan Gencebay’a stent takılmıştı. Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, “Hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor” dedi.

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Usta sanatçı Orhan Gencebay’a dün göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede stent takılmıştı. Gencebay’ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama geldi. Şişli Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener yaptığı açıklamada," Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor” dedi.

Öte yandan Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı Ahmet Misbah Demircan, usta sanatçıyı hastanede ziyaret ederek sosyal medyadan fotoğrafını paylaştı. Demircan, Gencebay ile birlikte poz paylaştığı fotoğrafın üzerine, “İyi Hamd olsun, Soranlara selamı var. Berhudar olsunlar” dedi” notunu yazdı.

(İHA)

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