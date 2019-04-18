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Bugün 16:25 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:26 TSİ

Ak Yatırım 3 Ödül Birden Aldı

Ak Yatırım, "4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri” kapsamında “Aracılık İşlemleri” ve “Kurumsal Finansman İşlemleri” kategorilerinde üç ödül kazandı.

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Ak Yatırım açıklamasına göre, şirket, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Sermaye Piyasaları Ödülleri’nin, " Aracılık İşlemleri" kategorisinde "Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri-2018" ve "Kaldıraçlı İşlemler Pazar Payı Artış Lideri-2018" olarak iki ödül kazanırken, "Kurumsal Finansman İşlemleri" kategorisinde de "Pay İhracına Aracılık İşlemleri Lideri-2018" olarak ödül aldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, üç ödül birden kazanmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Ülkemiz ekonomisi ve sermaye piyasalarını destekleyen yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile her zaman müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Dijitalleşme ile birlikte, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimiz, müşterilerimize piyasa şartlarına göre yatırımlarını yönlendirme konusunda büyük esneklik sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Başarılarımızı sürdürerek ödüllerimizi artırmayı hedefliyoruz"

Erdoğmuş, Türkiye’nin önemli merkezlerinde bulunan şubeler ve genel müdürlükte bulunan ekiplerle müşterilere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yatırımlarına yön vermeleri için çalışmalara yeni projelerle devam etiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın bir sonucu olarak TSPB Sermaye Piyasaları Ödüllerinden iki kategoride üç ödül aldığımız için çok mutluyuz. 2018 yılında, konsorsiyum lideri olarak görev aldığımız Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük pay halka arzlarından olan Enerjisa, MLP Sağlık ve Aselsan halka arzlarıyla yılı Pay İhracına Aracılık İşlemleri Lideri olarak tamamladık. Kaldıraçlı İşlemlerde ise 2018 yılında 33 aracı kurum arasında 777,6 milyar lira işlem hacmi ile ilk sırada yer alarak İşlem Hacmi Lideri, yine TSPB verilerine göre kaldıraçlı işlemlerde Pazar payımızı yüzde 21‘e çıkararak Pazar Payı Artış Lideri olduk. Önümüzdeki yıllarda da bu başarılarımızı sürdürerek ödüllerimizi artırmayı hedefliyoruz."

Bugün 16:25 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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