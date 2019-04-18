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Geleceğin Sporcuları İçin Büyük Bir Adım Attı

Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturarak öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi ve sporun tüm topluma yayılması amacıyla kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında bugün Gençlik ve Spor Bakanlı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk arasında iş birliği protokolü gerçekleştirildi. İmzalanan protokolün amacı; okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturarak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi olarak aktarıldı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun imzaladığı iş birliği protokolü ile okullarda genç ofisler ve tasarım beceri atölyelerinin kurulması, spor faaliyetlerinin güçlendirilmesi, belirlenecek illerde spor yerleşkelerinin açılması sağlanacak.

“Ülkemiz Son 17 Yılda Spora Yönelik Yatırımları Tüm Dünyaya Örnek Olacak Şekilde Gerçekleştirdi''

Sporun tabana yayılması amacıyla imzalanan protokolde ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Sporun evrensel bir dili ve birleştirici özelliği var. Bu yüzden sporu tabana yayma noktasında ciddi çalışmaları gerçekleştirme zaruretindeyiz. Bu manada da okullarımız, gençlerimiz bizim en büyük önceliğimiz. Okul öncesinden başlamak üzere sporu tabana yaymak bizim bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte büyük bir işbirliği. Sporun tabana yaygınlaşması bir aşama bu aşamanın bir sonrası da bir piramidi düşündüğümüzde tabana yayılmış piramidin en yukarısında elit sporcular var. Bu elit sporcuların ortaya çıkması içinse piramidin altının çok geniş olması gerekiyor. Sporu tabana yaymak bu anlamda da önemli. Ülkemiz son 17 yılda spora yönelik yatırımları tüm dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız, sporu çok önemseyen bir insan, sporun içinden gelen bir lider. Bizler de ülke olarak bunun avantajını son 17 yıllık süreçte ülkemizin en ücra köşelerine kadar spor tesislerinin inşa edilmesi işlemini gerçekleştirdik. Ülkemizin her yerinde donanımlı spor tesislerimiz var” ifadelerini kullandı.

“Spor, İnsanın Bütünsel Olarak Gelişmesi Anlamında Çok Önemli''

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sporla ilgili uzun süredir hayal ettiği işbirliğinin hayata geçmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Sporu, sıklıkla dile getirildiği gibi fiziksel hareket ya da kas gelişimi olarak görmüyoruz. Spor, insanın bütünsel olarak gelişmesi anlamında çok önemli buluyoruz. Spor demek çocukların; bağımlılıktan uzaklaşması, işbirliğini öğrenmesi ve takım çalışmasını yapabilmesi demek. Biz sporu eğitimin bir parçası haline getirebilirsek, spor vasıtasıyla insanın bütünsel gelişimi çok daha ileriye doğru gidecek. Önümüzdeki milli bayramların arifesinde böyle bir işe imza atıyor olmak benim için çok önemli bir gurur kaynağı” şeklinde konuştu.

(Emin Kuvat/İHA)

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Bugün 16:37 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

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