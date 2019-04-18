Eski İl Jandarma Komutanına FETÖ’den Müebbet Hapis

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmada söz alan sanıklar son savunmalarını yaptı.

Sanıkların son savunmalarının tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan ve eski Albay Haydar Yalın’ın da aralarında bulunduğu 11 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti daha sonra bu sanıkların duruşmadaki iyi hallerini göz önüne alarak verilen cezayı müebbet hapse indirdi.

Mahkeme heyeti, diğer 28 sanığa ise “anayasayı ihlal etmeye yardım etme” ve “terör örgütüne üye olma” suçlarından değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırırken, tutuksuz yargılanan 4 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)