Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 17:11 TSİ- Gündem G: Bugün 17:12 TSİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurları af bekliyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen ve ruhsatlarında 1’inci sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için bin 132 lira ceza kesiliyor. Durumdan haberi olmayan kimi vatandaş 80 bin lira ceza yerken kimisi ise daha yüksek meblağlar ile karşılaşıyor. Sürücüler astronomik cezalara isyan ederken bu cezaların affedilmesini istiyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

2019 yılının ilk ayından itibaren aks aralığı belirli bir uzunluğun üstünde olan ve ruhsatlarında 1’inci sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için bin 132 lira ceza kesilmeye başlandı. Durumdan haberi olmadan köprüden geçmeye devam eden sürücüler ise gelen ceza makbuzları karşısında şok yaşadı. Kimi 80 bin kimisi daha fazla ceza yiyen sürücüler astronomik cezalar karşısında mağduriyetlerinin giderilmesi için af istiyor. Daha öncede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen hafif ticari araçlara kesilen cezalar uzun süre konuşulmuş ve cezalar affedilmişti. Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurları, Yenikapı Miting Alanı’nda bir araya geldi. Hazırladıkları pankartlar ve ceza yedikleri araçlarla miting alanında buluşan vatandaşlar, cezaların silinmesini istedi.

''Mağdurlar Affedilmelidir''

Geçtiğimiz günlerde Yenikapı’da mağdurlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “ Devletin vatandaşların araçlarına kesilmiş cezaları da ortadan kaldıracağını umuyorum. Çünkü yakın zaman önce biz bu filmi görmüştük. FSM mağdurlarının cezası silinmiş, üstelik o araçların geçişi serbest bırakılmıştı. Aynı sonucu burada da bekliyor vatandaşlar. Mağdurlar affedilmelidir. Araçların bazıları şirket üzerine kayıtlı ve çalışan personel kullanıyor. İşverenler bu çalışanları işten çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.

(İHA)

# TRAFİK KAZASI ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 17:11 TSİ İHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
Maltepe'de oy sayımı sona erdi mask
Maltepe'de oy sayımı sona erdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi
İmamoğlu’nun Memleketi Trabzon’da Horonlu Kutlama mask
İmamoğlu’nun Memleketi Trabzon’da Horonlu Kutlama
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak

GALERİ

Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL