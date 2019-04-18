Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 17:26 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:27 TSİ

Abdi İbrahim'in Kurumsal İletişim Direktörü Oğuzcan Bülbül oldu

Abdi İbrahim'in Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Oğuzcan Bülbül atandı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Abdi İbrahim, kadrolarını deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, 107 yıldır hayatı iyileştirmek misyonuyla faaliyet gösteren Abdi İbrahim’de Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevi kamu ilişkileri, rekabet, sürdürülebilirlik ve iletişim alanlarında deneyim sahibi bir isim olan Oğuzcan Bülbül'e verildi.

15 Nisan itibarıyla görevine başlayan Bülbül, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu İlişkileri Fakültesi Kamu Yönetimi’nde, doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans Bölümü’nde tamamladı.

Kariyerine Türkiye Rekabet Kurumu'nda rekabet uzmanı olarak başlayan Bülbül, Abdi İbrahim ailesine katılmadan önce Anadolu Efes’te Rekabet Uyum Grup Müdürü ve daha sonrasında Kurumsal İlişkiler ve Rekabet Uyum Direktörü olarak görev yaptı.
# İŞ İLANLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 17:26 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Merkez Bankası’nın 503 Milyon Dolar Arttı mask
Merkez Bankası’nın 503 Milyon Dolar Arttı
Abdi İbrahim'in Kurumsal İletişim Direktörü Oğuzcan Bülbül oldu mask
Abdi İbrahim'in Kurumsal İletişim Direktörü Oğuzcan Bülbül oldu
Bir Milyon Taşıt Dijital Takograf Kullanıyor mask
Bir Milyon Taşıt Dijital Takograf Kullanıyor
18 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
18 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
İK Yönetiminde Hibrit Yaklaşım mask
İK Yönetiminde Hibrit Yaklaşım
Renault, sikayetvar.com'un Müşteri Memnuniyet Endeksinde Birinci Oldu mask
Renault, sikayetvar.com'un Müşteri Memnuniyet Endeksinde Birinci Oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak

GALERİ

Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL