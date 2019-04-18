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Cem Karabay 23 Nisan Da Özel Bir Dalış Gerçekleştirecek

Dünya rekortmeni dalgıç Cem Karabay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir dalış gerçekleştirecek.

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’Akvaryum Adam’ lakaplı Cem Karabay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Gökçeada’da özel bir dalış gerçekleştirecek. BSS Dünya Rekortmenleri Kulübü ve Gökçeada Su ve Sualtı Sporları Kulübü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında Karabay ve ekibi dünya rekoruna ev sahipliği yapan Yıldız Koyu’nda sualtından dev Türk Bayrağı açarak su üstüne çıkartacak.

Karabay geçtiğimiz sene 23-24 Nisan tarihlerinde 2018 TROYA YILI etkinlikleri kapsamında 15 saat 10 dakika ile Norveçli Nils-Roar Selnes’e ait olan “En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama” dünya rekorunu aynı koyda iki katına çıkartarak 30 saat 20 dakika olarak kırmıştı.

Karabay, 23 Nisan’daki özel dalışın ardından Guinness Dünya Rekorları Merkezi tarafından gönderilen iki adet resmi dünya rekoru sertifikasını Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’e takdim edecek.

(İHA)

Bugün 17:37 TSİ İHA İstanbul- Spor

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