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PKK/YPG terör örgütü aileleri parayla kandırarak çocukları kaçırıyor

Terör örgütünün baskı ve zulmünden bıkan bölgede yaşayan sivil halkın bölgenin teröristlerden temizlenmesini sabırsızlıkla beklediği, çocuklarını örgüte teslim etmek istemediği ve bu yönde Türkiye’den yardım beklediği öğrenildi.

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PKK/YPG terör örgütü aileleri parayla kandırarak çocukları kaçırıyor

Güvenlik kaynaklarınca PKK/PYD/YPG terör örgütünün kurduğu sözde özel bir ekip tarafından Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü tarafından kontrol ettiği bölgelerde gözüne kestirdiği çocuklar ve gençleri zorla silah altına almaya çalıştığı ifade edildi.

Münbiç ve Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi ve güvenli hale getirmek maksadıyla yakın zamanda askeri harekâtın gündeme gelmesi ve son dönemlerde yaşadığı büyük kayıpların fazla olması nedeniyle bölgede ki sivillerin üzerindeki baskısını arttıran terör örgütü tarafından kurulan sözde özel birim elemanları ile özellikle Arap vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Haseke bölgesinde her evden en az bir çocuğu veya bir genci zorla silah altına almaya çalıştığı belirtildi.

ÖRGÜT AİLELERİ KANDIRIYOR ÇOCUKLARI KAÇIRIYOR

Daha önce uluslararası raporlara da yansıdığı üzere PKK/YPG terör örgütü, ailelerine para ödemek suretiyle yada vaatlerde bulunarak kandırdığı ve bu yöntemle çocukları kaçırmaya çalışmaktadır. Kaçırılan çocuklar, ailelere daha önceden verilen sözlerin tam tersi olarak bir daha ailelere gösterilmiyor. Kaçırılan çocuklar ve gençler, örgüt tarafından uyuşturucuya alıştırılarak, intihar saldırılarının olduğu bölgelerde ki çatışmalarda en ön saflarda almaları sağlandığı ifade edildi..

Ellerinde zorla alınan Aileler Çocuklarını görmek ve geri almak istemesi halinde tehdit ediliyor, hatta örgütün ölümcül eylemlerine maruz bırakılıyor.

Terör örgütünün bu baskı ve zulmünden bıkan bölgede yaşayan sivil halkın yaşadıkları bölgenin teröristlerden Mehmetcikler tarafından temizlenmesi ve güvenli hale gelmesini sabırsızlıkla beklediği, çocuklarını örgüte teslim etmek istemeyen ailelerin bu yönde Türkiye’den yardım beklediği belirtildi..

(Bayazit Cebeci /İHA)

Dün 20:40 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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