Oyuncak 4 çocuğu hastanelik etti

Edinilen bilgiye göre olay, Karapürçek ilçesinin Yazılıgürgen Mahallesi’nde meydana geldi. Bakkaldan satın aldıkları şaka oyuncağını patlatan çocuklar, oyuncağın patlamasıyla ortaya çıkan kimyasaldan etkilendi.
Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kimyasal gazdan etkilenen çocuklar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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