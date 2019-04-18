Trump: “Gizli anlaşma yok”

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası hakkındaki davanın raporu yayınladı. Raporda Trump’ın Rusya ile yaptığı herhangi bir gizli anlaşma olmadığının ortaya çıkması üzerine Trump sosyal medya hesabı üzerinden 2 senedir defalarca ‘gizli anlaşma yok’ dediği anları bir kolaj halinde yayınladı.

Videoda ayrıca ABD’li basın çalışanlarının rapor karşısında yaşadıkları şaşkınlık anları da yer aldı. Trump, “Daima söylediğim gibi, gizli anlaşma yok, blokaj yok” ifadelerini kullandı.

(İHA)