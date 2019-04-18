Ankara Cuma Namaz Vakitleri

Ankara Cuma namaz vakitleri, Ankara’da yaşayan veya Ankara’ya ziyaret amaçlı gelmiş kişilerden dini vecibelerini aksatmadan yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşları yakından ilgilendiren bir konu olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin en kalabalık 2. ili konumunda olan Ankara’da her Cuma günü Cuma namazı dolayısıyla birçok vatandaşımızı tatlı bir heyecan sarıyor.

Cuma günü başkent Ankara genelinde camilere akın eden Müslüman vatandaşlar, namaz vakitlerini kaçırmadan bu dini görevini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Cuma namazı saati saat kaçta ankara

Ankara'da cuma namazı 18.04.2019 günü ezan saati 12.53'de okunacak.

Ankara’nın kalabalık nüfusu ve başkent olması dolayısıyla da Cuma günleri Cuma namazı sırasında şehirde epey bir hareketlilik yaşanıyor. Söz konusu zaman aralığında işlerini kapatıp camilerin yolunu tutan emekliler, esnaflar, işverenler ve çalışanlar, Cuma namazını cemaatle bir olup kılarak dini görevlerini tamamlıyorlar. Ancak birçok vatandaş bu süreç öncesinde Cuma namazı saatine göre kendini ayarlayamadığı için büyük bir telaş yaşayarak camilere koşuyor veya namazını istemeyerek de olsa kaçırmış oluyor.

Bu durumdan kurtulmanın veya bu durumu engellemenin en faydalı yolu olarak da Cuma namaz vakitlerini internet üzerinden görüntüleyerek namazın hangi saatte ve hangi dakikada kılınacağına dair bilgi sahibi olmak görülüyor. Namaz vaktine göre kendi işlerini, camiye gideceği mesafeyi veya trafiği hesap katarak Cuma günü dini vecibelerini yerine getirmek için telaşa kapılmak istemeyen Müslüman vatandaşlar, internetin kendilerine sağladığı bu faydalı hizmetten yararlanabilirler.

Ankara Namaz Vakitleri Diyanet

Ankara namaz vakitleri diyanet takviminde açıklandıktan sonra internet üzerinde faydalı hizmet sunan birçok internet sitesi tarafından da vatandaşların bilgisine sunuluyor.

Bu sebeple özellikle Cuma günleri Cuma namazı saatlerini öğrenmek isteyen Müslüman vatandaşlar internet üzerinden sağlanan bu hizmetten yararlanarak dini görevlerini zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorlar.

Vicdani olarak iç huzura ermek için Cuma günleri camilere akın akın giden Ankaralı veya Ankara’da yaşayan vatandaşlar, namaz saatini kaçırmamak için de ayrı bir önem gösteriyorlar. Ancak her hafta değişen Cuma namazı vakitlerini yakından takip etmek ve Ankara Cuma namazı vakitleri hakkında detaylı takvimi görüntülemek için internet sitemizin hizmetinden yararlanabilirler.