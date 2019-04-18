Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Dün 23:13 TSİ- Yaşam G: Bugün 00:02 TSİ

Ankara Cuma Namaz Vakitleri

Türkiye’nin en kalabalık 2. ili konumunda olan Ankara’da her Cuma günü Cuma namazı dolayısıyla birçok vatandaşımızı tatlı bir heyecan sarıyor.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Cuma Namaz Vakitleri

Ankara Cuma namaz vakitleri, Ankara’da yaşayan veya Ankara’ya ziyaret amaçlı gelmiş kişilerden dini vecibelerini aksatmadan yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşları yakından ilgilendiren bir konu olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin en kalabalık 2. ili konumunda olan Ankara’da her Cuma günü Cuma namazı dolayısıyla birçok vatandaşımızı tatlı bir heyecan sarıyor.

Cuma günü başkent Ankara genelinde camilere akın eden Müslüman vatandaşlar, namaz vakitlerini kaçırmadan bu dini görevini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Cuma namazı saati saat kaçta ankara

Ankara'da cuma namazı 18.04.2019 günü ezan saati 12.53'de okunacak.

Ankara’nın kalabalık nüfusu ve başkent olması dolayısıyla da Cuma günleri Cuma namazı sırasında şehirde epey bir hareketlilik yaşanıyor. Söz konusu zaman aralığında işlerini kapatıp camilerin yolunu tutan emekliler, esnaflar, işverenler ve çalışanlar, Cuma namazını cemaatle bir olup kılarak dini görevlerini tamamlıyorlar. Ancak birçok vatandaş bu süreç öncesinde Cuma namazı saatine göre kendini ayarlayamadığı için büyük bir telaş yaşayarak camilere koşuyor veya namazını istemeyerek de olsa kaçırmış oluyor.

Bu durumdan kurtulmanın veya bu durumu engellemenin en faydalı yolu olarak da Cuma namaz vakitlerini internet üzerinden görüntüleyerek namazın hangi saatte ve hangi dakikada kılınacağına dair bilgi sahibi olmak görülüyor. Namaz vaktine göre kendi işlerini, camiye gideceği mesafeyi veya trafiği hesap katarak Cuma günü dini vecibelerini yerine getirmek için telaşa kapılmak istemeyen Müslüman vatandaşlar, internetin kendilerine sağladığı bu faydalı hizmetten yararlanabilirler.

Ankara Namaz Vakitleri Diyanet

Ankara namaz vakitleri diyanet takviminde açıklandıktan sonra internet üzerinde faydalı hizmet sunan birçok internet sitesi tarafından da vatandaşların bilgisine sunuluyor.

Bu sebeple özellikle Cuma günleri Cuma namazı saatlerini öğrenmek isteyen Müslüman vatandaşlar internet üzerinden sağlanan bu hizmetten yararlanarak dini görevlerini zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorlar.

Vicdani olarak iç huzura ermek için Cuma günleri camilere akın akın giden Ankaralı veya Ankara’da yaşayan vatandaşlar, namaz saatini kaçırmamak için de ayrı bir önem gösteriyorlar. Ancak her hafta değişen Cuma namazı vakitlerini yakından takip etmek ve Ankara Cuma namazı vakitleri hakkında detaylı takvimi görüntülemek için internet sitemizin hizmetinden yararlanabilirler.

 

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Dün 23:13 TSİ Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
New York Uluslararası Otomobil Fuarı başlıyor mask
New York Uluslararası Otomobil Fuarı başlıyor
Yarın Berat Kandili mask
Yarın Berat Kandili
'Notre Dame'ın yeniden inşasının 5 yılda tamamlanmasını istiyorum' mask
'Notre Dame'ın yeniden inşasının 5 yılda tamamlanmasını istiyorum'
18 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
18 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu
Küçük Çocuk, Türk Bayrağı’na Doğru Koşarak Öptü mask
Küçük Çocuk, Türk Bayrağı’na Doğru Koşarak Öptü
Yunusların Tekneyle Yarışı Tebessüm Ettirdi mask
Yunusların Tekneyle Yarışı Tebessüm Ettirdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor mask
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor

GALERİ

Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL