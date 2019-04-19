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İşe Dönüş Davaları ? 

İşe dönüş davası açmak için iş kanunu 20/1. maddesi uyarınca işçinin iş sözleşmesinin feshinin bildirildiği tarih itibaren bir aylık süresi bulunur.

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İşe Dönüş Davaları ? 

İşe dönüş davası açmak için iş kanunu 20/1. maddesi uyarınca işçinin iş sözleşmesinin feshinin bildirildiği tarih itibaren bir aylık süresi bulunur.

İş sözleşmesi fesih edilen işçin bir ay içerisinde dava açması gerekir. Kanunen kendisine verilen bir aylık süre dahilinde dava açmayan kişi işe iade edilme hakkını kaybetmiş olacaktır.

İşe Dönüş Davaları Nedir Başvurusu

İşe dönüş davası davalarının açılacağı yerler işçinin çalıştığı işyeri ya da işvereninin ikamet ettiği yerlere bağlı bulunan mahkemeler olmalıdır. İşe iade davalarının açıldığı mahkemeler iş mahkemeleridir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus iş mahkemesinin her yerde bulunmadığı olacaktır. Özellikle kırsal kesimlerde iş mahkemesinin olmadığı yerlerde işe iade davası açmak için başvurulması gereken adres Asliye Hukuk Mahkemesi olmalıdır. 

İşe iade davası kazanılması durumunda işe iade kararı çıkarsa işçinin işe dönme isteğinin on günlük süre içerisinde işverene bildirmesi gerekir. Aksi durumda işçi mahkeme sonunda elde ettiği hakları kaybetmektedir. İade kararını uygulamayan işveren tarafından işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

İşe İade Davası Açmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

İşe iade davası şartları 2019 yılı şartları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Haksız yere iş akdi fesih edilen işçinin işe iade davası açmak hakkına sahip olması için çalıştığı iş yerindeki işçi sayısının 30 ve daha fazlası olması gerekmektedir.
  • İşe iade davası açma hakkına sahip olmak için işçinin aynı iş yerinde altı aydan fazla süredir çalışıyor olması gerekir. Altı ayın altında kıdeme olan işçiler işe iade davası açamazlar.
  • İşçi ve işyeri arasında işe girerken düzenlenmiş olan belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunması gerekir.
  • Davanın açılabilmesi için işçinin iş akdinin işveren tarafından fesih edilmiş olması gerekir. İş yerinden kendi isteği için ayrılan işçilerin işe iade davası açma hakları bulunmaz.

İşe İade Davası Kimler Tarafından Açılamaz

İşe iade davasını açamayacak olan kişiler şunlardır;

  • İşletmenin bütününü idare eden işveren vekili sıfatında bulunan kişiler,
  • İşletmenin bütününü idare eden işveren vekili sıfatında bulunan kişilerin yardımcısı sıfatını taşıyan kişiler,
  • İşçiyi işe alma ya da işten çıkarma yetkisi olan kişiler işe iade davası açamazlar.
  • İşe iade ve iş hukuku avukat danışma konuları

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