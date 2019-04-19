Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası

Kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davası açılması oldukça sık rastlanan bir durumdur. İşyeri ve konutlar kira sözleşmesi hazırlanarak belli veya belirsiz sürelerle kiraya verilmekte ve bu kiralama işlemi sebebiyle kiracının belli bir kira bedeli ödemesi beklenmektedir. Bu kira bedelinin ödenmemesi halinde ev sahibinin birtakım hakları mevcuttur. Kira bedelinin ödenmesi için icra takibi başlatılabileceği gibi kira bedelinin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesinden dolayı tahliye davası da açılabilmektedir.

Kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davası açılabilmesi için birtakım şartların bir arada gerçekleşmesi zorunludur. Kira bedelinin bir kira döneminde iki defa haklı ihbara sebep olacak şekilde ödenmemesi halinde ev sahibi evin tahliyesi için kiracı aleyhine tahliye davası açabilecektir.

İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Davası

Kira sözleşmeleri süresi belirli veya belirsiz süreli kira sözleşmeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki sözleşme durumunda da kira bedelinin bir kira yılı içinde iki defa ödenmemesi veya geç ödenmesi nedeniyle ev sahibi tarafından iki ayrı ihtar yapılması halinde başkaca bir işleme gerek kalmadan kira sözleşmesinin bitiminde tahliye davası açabilecektir. Kira bedeli ödeme ihbarı kiranın geç ödenmesi ihtar örneği yapılmakta ve bu bildirim noter kanalıyla gerçekleştirilmektedir.

Kiranın geç ödenmesi sebebiyle tahliye davasında ödenmeyen kira bedeli gibi durumlarda dava açılması için sözleşme bitiminde 30 günlük süre tanınmaktadır. Bu sürede kira sözleşmesinin feshedileceği ve tahliye davasının açılacağı da ihtar edilmektedir. Verilen 30 günlük sürede kiralanan konutun boşaltılamaması halinde de tahliye davası açılabilmektedir.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Tahliye Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tahliye davasında genel görevli ve yetkili mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Kira sözleşmesinin konusunu oluşturan konut ya da işyerinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesi davaya bakmakla yetkilidir. Kira bedelinin ödenmemesinden dolayı iki haklı ihbarın varlığı ile kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği hazırlanarak dava açılmakta ve buradan alınacak sonucun akabinde kiracının tahliyesi sağlanmaktadır.

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız İcra Takibi Tahliye Süreci

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız icra takibi başlatılarak hem ödenmemiş kira bedeli talep edilebilirken hem de kiracının tahliyesi icra dairesinden talep edilebilmektedir. İlamsız icra takibi başlatılarak ödeme emrinin kiracıya gönderilmesi halinde kiracının ödeme emrini yerine getirmesi kira alacağının tahsiline fırsat vermekte ve haklı bir ihbar gerekçesi oluşturmaktadır.

İcra takibine kiracının itirazı halindeyse itirazın kaldırılması ve tahliye için malik kiracı aleyhine icra mahkemesine başvurarak hem icra takibine devam edebilecek hem de kiralanan yerin tahliyesini icra dairesinden alınacak kararla gerçekleştirebilecektir. Ancak kira sözleşmesinden kaynaklanan bir kiralama durumu söz konusu değilse bu durumda sulh hukuk mahkemesine başvurularak genel hukuk davası açılması gerekmektedir. İcra yoluyla kiracı tahliyesinde kira sözleşmesinin düzenlenmiş olması zorunludur.