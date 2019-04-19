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30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen 30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin açılış töreninde sanatçı Kadir İnanır ve Gülse Birsel ile yazar Nazlı Eray'a ödül verildi.

30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı mask
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30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile tertip edilen 30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca, Türk sinemasının tanınmış simalarının katılımıyla MEB Şura Salonu'nda yapılan açılış töreninde, Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Şenay Gürler ve Ünsal Ünlü'nün yaptığı törende, "Aziz Nesin Emek Ödülü" sanatçı Kadir İnanır'a, " Sanat Çınarı Ödülü" yazar Nazlı Eray'a, Kitle İletişim Ödülü de Gülse Birsel'e verildi.

İnanır, ödülünü Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demirkol, Eray da Yönetmen Vecdi Sayar'ın elinden aldı.

"Aile Arasında" filmi, "Avrupa Yakası" ve "Yalan Dünya" adlı televizyon dizileri ile tanınan sanatçı Gülse Birsel ise dizi çekimleri nedeniyle törene katılamadı. Birsel'in tören ve ödüle ilişkin duygularını dile getirdiği video salondakilere gösterildi.

"Ödüle layık görüldüğüm için onurluyum"

Usta Sanatçı İnanır, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, yazar Aziz Nesin ile ilgili hatıralarını salondakilere anlatırken, "Çok büyük bir sanatçıydı. Bugün herkesin evinde bir Aziz Nesin kitabına rastlamak mümkün. Babaları, amcaları sevmese bile çocukları gizlice bir yere saklamıştır. Bundan hiçbir endişem yok." diye konuştu.

Demokratik bir ülkede yaşanılması için düşünen, konuşan, cesur ve aydın insanlara ihtiyaç olduğunu ifade eden İnanır, şunları söyledi:

"Aziz Nesin böyle bir aydındı. Böyle güzel bir insandı. Keşke tanısaydınız. İnanamazdınız. Cimriye çıkmıştı adı. Asla cimri değildi çünkü biriktirdiği bütün paraları kimsesiz ve yoksul çocukların eğitimi için bir vakfa gönderiyordu. Kendisi de şimdi orada yatıyor zaten ama capcanlı, içinde, gönlümüzde. İşte böylesine büyük bir aydın adına verilen ödüle layık görüldüğüm için son derece onurluyum."

Törene, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve sinema sanatçısı Jülide Kural da katıldı.

Törende, Taşdelen ile Yavuzkanat'a festivale katkıları dolayısıyla plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından Moğollar grubu konser verdi.

28 Nisan'a kadar sürecek festivalde, 120 film izleyiciyle buluşacak, yarışma bölümünde 11 film yer alacak.

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