Demet Akalın Paylaştı Tarkan hayranları Korktu

Demet Akalın, sosyal medyada megastar Tarkan’ın fotoğrafının altına, "Sen benim için gelmiş geçmiş en koca yürekli, merhametli, mütevazi dünya starısın! Seni çok seviyorum... Allah seni kızına, eşine bağışlasın... Hem Hicran’ımıza hem Esila’ya acil şifalar...

Senin sesin ilaç olsun, bugün gözümde dahada büyüyen Tarkan!" notu düşerek Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sosyal medyada yayılması üzerine Tarkan hayranları tarafından kısa süreli paniğe neden oldu. Akalın ikinci bir mesaj yayınlayarak, "Çok hasta bir kızı aradı!" dedi.

(İHA)