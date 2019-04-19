Demet Akalın Paylaştı Tarkan hayranları Korktu
Demet Akalın, sosyal medyada megastar Tarkan’ın fotoğrafının altına, "Sen benim için gelmiş geçmiş en koca yürekli, merhametli, mütevazi dünya starısın! Seni çok seviyorum... Allah seni kızına, eşine bağışlasın... Hem Hicran’ımıza hem Esila’ya acil şifalar...
Senin sesin ilaç olsun, bugün gözümde dahada büyüyen Tarkan!" notu düşerek Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sosyal medyada yayılması üzerine Tarkan hayranları tarafından kısa süreli paniğe neden oldu. Akalın ikinci bir mesaj yayınlayarak, "Çok hasta bir kızı aradı!" dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz