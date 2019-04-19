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UEFA Avrupa Ligi’nde Yarı Finalistler Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının ardından, Chelsea, E. Frankfurt, Arsenal ve Valencia yarı finale yükseldi.

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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İngiliz ekibi Chelsea, ilk maçta 1-0 yendiği Çekya temsilci Slavia Prag’ı 4-3 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Bir diğer İngiliz ekibi Arsenal ise sahasında 2-0 yendiği Napoli’yi rövanşta 1-0 yenerek tur sevinci yaşadı. İki İspanyol ekibinin mücadelesinde ise Valencia, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Villarreal’i 2-0’la geçerek yarı finale kaldı. Alman ekibi E. Frankfurt ise deplasmanda 4-2 mağlup olduğu maçın rövanşını 2-0 alarak üst tura çıktı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde Arsenal, Valencia ile, Chelsea ise E. Frankfurt ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçları 2 Mayıs’ta rövanş ise 9 Mayıs’ta oynanacak.

(İHA)

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