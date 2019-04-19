19 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

(İHA)