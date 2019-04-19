19 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz