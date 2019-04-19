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19 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,8220 liradan, euro ise 6,5530 liradan güne başladı.

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,82 liradan alınan dolar 5,8220 liradan, 6,5510 liradan alınan euro ise 6,5530 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,80 liradan, 6,54 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

Bugün 09:59 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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