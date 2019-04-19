Rock Müzik Grubu Athena, Tekirdağ'da Konser Verdi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendiren ve yaklaşık iki saat sahnede kalan grup, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı.
Konsere yoğun ilgi gösteren üniversiteli gençler cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.
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