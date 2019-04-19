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Rock Müzik Grubu Athena, Tekirdağ'da Konser Verdi

Koç Holding’in üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan Türkiye’nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest etkinlikleri kapsamında Rock müzik grubu Athena, konser verdi.