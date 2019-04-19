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İletişim Standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Belirleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik yapıldı.

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Söz konusu düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevlerini düzenleyen maddeye “kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek” bendi de eklendi.

Yapılan değişiklikle ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olurken, Anadolu Ajansı’nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetim yetkisine de sahip hale geldi. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da tanımlanacak.

Prof. Dr. Fahrettin Altun idaresinde yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye’nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yöneten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yetkileri arasında Basın İlan Kurumunun denetimi de bulunuyor. TRT de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ilgili kurumu olarak faaliyet gösteriyor.

(İHA)

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