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CSKA Moskova Evinde Kaybetti

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Baskonia, deplasmanda CSKA Moskova'yı 78-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

CSKA Moskova evinde kaybetti mask
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THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Baskonia, deplasmanda CSKA Moskova'yı 78-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final ikinci karşılaşmasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'nın Baskonia takımını Megasport Arena'da ağırladı.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan konuk ekip Baskonia, ilk çeyreğini 27-18 önde kapattığı mücadelede, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti.

İkinci yarıda aradaki skor farkını açarak son çeyreğe 66-52 galip durumda giren Baskonia, mücadeleden 78-68 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 16 sayı üreten Baskonialı Darrun Hilliard oldu.

Bu galibiyetle Baskonia, seride durumu 1-1'e getirdi. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 24 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

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Bugün 10:29 TSİ AA Ankara- Spor

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