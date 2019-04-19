Dünyanın En İyi Üç Dağcısı Kanada’da Yaşanan Çığ Felaketi Sonrası Kayboldu

Dünyanın yaşayan en iyi dağcılarından David Lama, Hansjorg Auer ve Jess Roskelly’nin, Howse Peak’te tırmanışlarına devam ettikleri esnada çığ düştü. Avusturyalı dağcılar David Lama ve Hansjörg Auer ile ABD’li dağcı Jess Roskelly, Kanada’da Rocky Dağları’nda bulunan Howse Zirvesi’ne tırmandıkları sırada ortadan kayboldu.

Howse Peak’in bulunduğu Banff Ulusal Parkı’ndan sorumlu kamu kurumu olan Kanada Parkları’ndan yapılan açıklamada, grubun üç üyesinin öldüğünün varsayıldığı belirtildi. Dünyanın en iyileri arasında gösterilen üç dağcının Howse Peak’e tırmanmayı planladıkları ve kendilerinden haber alınamaması üzerine bölgede yapılan araştırmada ekipmanlarının bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle dağcıların çığ altında kalarak ölmüş olabilecekleri düşünülüyor.

(İHA)