Antalya’nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde bir anda etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Büğüş Mahallesi’nde bazı seralar dolunun ağırlığına dayanamayarak çöktü. Seraların üzerinde bulunan plastikler ise parçalandı. Öte yandan dolu, mahallede bulunan buğday ve karpuz tarlalarına da zarar verdi. Mahalle Muhtarı Vedat Kaş, "Dün akşamüzeri dolu bir anda etkili oldu. Bazı seralarda dolu nedeniyle çökme oldu. Zarar gören buğday ve karpuz tarlalarımız var. Allah daha beterinden korusun" dedi.
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Antalya Serik İlçesinde Çiftçiyi ''Dolu'' Vurdu
Antalya’nın Serik ilçesinde bir mahallede etkili olan dolu yağışı domates seralarına, karpuz ve buğday tarlalarına zarar verdi.
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