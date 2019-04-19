Mısır’da Tren Raydan Çıktı

Mısır’ın Kefr El Şeikh kentinde bir yolcu treni raydan çıktı. Yaşanan olay sonucu en az 25 kişi yaralandı. Olay yerine 40 ambulans sevk edildiği bildirildi. Yaralıların Kefr El Şeikh Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Hamad Alnajjar /İHA)