Mısır’ın Kefr El Şeikh kentinde bir yolcu treni raydan çıktı. Yaşanan olay sonucu en az 25 kişi yaralandı. Olay yerine 40 ambulans sevk edildiği bildirildi. Yaralıların Kefr El Şeikh Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Bugün 11:04 TSİ- Dünya Güncelleme: Bugün 11:05 TSİ
Mısır’da Tren Raydan Çıktı
Mısır’ın Kefr El Şeikh kentinde bir trenin raydan çıkması sonucu en az 25 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz