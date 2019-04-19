Yapı Kredi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18 Nisan 2019 tarihli kararı ile bankanın tasfiye hesaplarında izlenen, 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 529 milyon 433 bin 283,67 TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 16 milyon 322 bin TL bedelle Gelecek Varlık Yönetimi AŞ ve Hayat Varlık Yönetim AŞ'ye satılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Yapı Kredi Tahsili Gecikmiş Alacaklarını Sattı
Yapı Kredi, 529 milyon 433 bin 283,67 TL tahsili gecikmiş alacağının, 16 milyon 322 bin TL bedelle Gelecek Varlık Yönetimi AŞ ve Hayat Varlık Yönetim AŞ'ye satılmasına karar verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz