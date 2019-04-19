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Yapı Kredi Tahsili Gecikmiş Alacaklarını Sattı

Yapı Kredi, 529 milyon 433 bin 283,67 TL tahsili gecikmiş alacağının, 16 milyon 322 bin TL bedelle Gelecek Varlık Yönetimi AŞ ve Hayat Varlık Yönetim AŞ'ye satılmasına karar verdi.