Bayram Tatili 9 Güne Çıkarıldı

Haber Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Buna göre, 3 Haziran’da başlayan bayram tatili 7 Haziran cuma gününün de idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıkarıldı.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 9 gün boyunca izin yapacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz