Bayram Tatili 9 Güne Çıkarıldı

Haber Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Buna göre, 3 Haziran’da başlayan bayram tatili 7 Haziran cuma gününün de idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıkarıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 9 gün boyunca izin yapacak.

(İHA)