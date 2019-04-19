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Bayram Tatili 9 Güne Çıkarıldı

Ramazan yaklaşırken, herkesin aklındaki soru işareti cevabını buldu.

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Haber Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Buna göre, 3 Haziran’da başlayan bayram tatili 7 Haziran cuma gününün de idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıkarıldı.

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 9 gün boyunca izin yapacak.

(İHA)

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