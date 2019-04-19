Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 11:26 TSİ- Yaşam G: Bugün 11:27 TSİ

Ramazan’ın Şerifin Habercisi Berat Kandili Bu Gece İcra Edilecek

Üç ayların son kandili olarak da bilinen Berat gecesi en kıymetli gecelerden biri olarak haber veriliyor.

Video için play'e tıklayın

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz bu gecenin önemine bir hadis-i şerifinde şöyle dikkat çekiyor: “Rahmet Kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe ret olmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci geceleri, Şaban’ın 15. Gecesi ve Arefe gecesi…”

Bir başka hadis-i şerifte de, “Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Şaban’ın 15. Gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece çok ibadet yapınız. Yoksa kıyamet günü pişman olursunuz” buyuruluyor.

İslam alimleri, “Her sene Şaban ayının 15. Gecesinde o sene olacak şeyler, ameller, ölümler, ölüm sebepleri, yükselmeler ve alçalmalar levh-i mahfuza yazıldığı için bu gecenin önemi çok büyüktür” diye haber veriyor.

Alimler, böyle gecelerde ibadet etmenin çok sevap olduğunu belirterek, “Gecenin oniki kısmından bir kısmını yani bir saat kadar ihya etmek, Kur’an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek olur.” diyor.

Biz de Berat gecenizi tebrik ediyor ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyoruz.

(İHA)

# FAYDALI BİLGİLER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:26 TSİ İHA İstanbul- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Ramazan’ın Şerifin Habercisi Berat Kandili Bu Gece İcra Edilecek mask
Ramazan’ın Şerifin Habercisi Berat Kandili Bu Gece İcra Edilecek
Bayram Tatili 9 Güne Çıkarıldı mask
Bayram Tatili 9 Güne Çıkarıldı
Avrasya Tüneli 21 Nisan Pazar Günü Trafiğe Kapatılacak mask
Avrasya Tüneli 21 Nisan Pazar Günü Trafiğe Kapatılacak
30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı mask
30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
19 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
19 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu
Ankara Cuma Namaz Vakitleri mask
Ankara Cuma Namaz Vakitleri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor mask
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor

GALERİ

Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL