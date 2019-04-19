Ramazan’ın Şerifin Habercisi Berat Kandili Bu Gece İcra Edilecek

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz bu gecenin önemine bir hadis-i şerifinde şöyle dikkat çekiyor: “Rahmet Kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe ret olmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci geceleri, Şaban’ın 15. Gecesi ve Arefe gecesi…”

Bir başka hadis-i şerifte de, “Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Şaban’ın 15. Gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece çok ibadet yapınız. Yoksa kıyamet günü pişman olursunuz” buyuruluyor.

İslam alimleri, “Her sene Şaban ayının 15. Gecesinde o sene olacak şeyler, ameller, ölümler, ölüm sebepleri, yükselmeler ve alçalmalar levh-i mahfuza yazıldığı için bu gecenin önemi çok büyüktür” diye haber veriyor.

Alimler, böyle gecelerde ibadet etmenin çok sevap olduğunu belirterek, “Gecenin oniki kısmından bir kısmını yani bir saat kadar ihya etmek, Kur’an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek olur.” diyor.

Biz de Berat gecenizi tebrik ediyor ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyoruz.

(İHA)